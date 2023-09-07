كوريا الجنوبية تجدد دعمها للأونروا في الأردن بتبرع مقداره مليون دولار

الوكيل الاخباري - جددت كوريا الجنوبية دعمها وشراكتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بتبرع مقداره مليون دولار، بحسب ما ذكرت الوكالة الأممية الخميس.

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ووفق بيان الأونروا، "سيتم توجيه هذا التمويل نحو مناشدة طارئة من أجل سوريا والأردن ولبنان والتركيز على ترميم المباني المدرسية وإعادة تأهيل كلية العلوم التربوية والآداب لتعزيز بيئة التعلم للطلاب والكادر التعليمي".



مدير شؤون الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، أعرب عن "امتنانه لهذا التبرع" بالقول: "إنه لمن دواعي سروري أن نتمكن من تجديد هذا الالتزام بدعم تعليم لاجئي فلسطين مع جمهورية كوريا التي تعد شريكا طويل الأجل. إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل منارة أمل أخرى لمستقبل أفضل لهؤلاء اللاجئين الشباب! شكرا لكم على دعمكم الهائل!".



بدوره، تحدث سفير جمهورية كوريا لدى الأردن، دونغ غي كيم، عن أهمية هذه التبرع قائلا: "لقد عززت الحكومة الكورية دورها في مساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم، وإنني آمل أن يتم استخدام هذا التبرع ليس فقط لتحسين البيئة التعليمية للعديد من لاجئي فلسطين في الأردن، بل والمساعدة في بناء مستقبلهم المشرق".



يأتي هذا التبرع مطابقا لتبرع الحكومة الكورية في عام 2022، الذي دعم إعادة تأهيل مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني التابعة للأونروا في الأردن، وتحديث المناهج الدراسية التي استفاد منها قرابة 3 آلاف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين.



وقالت أونروا إن تبرعات كوريا التي بلغ مجموعها 3.7 مليون دولار في عام 2023، ستستمر في "التأثير بشكل كبير على المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة لاجئي فلسطين".

