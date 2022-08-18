كيفية احتساب معدل التوجيهي

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2022/الامتحان العام، وبلغت نسبة النجاح العامة 63.1%.



وأوضح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، لـ"المملكة"، طريقة احتساب المعدل العام لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة، وفق الخطة الدراسية المعتمدة.



وقال كنانة إن طريقة احتساب المعدل العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لم تتغير، وهي وفق الخطة الدراسية المعتمدة.



وبموجب الخطة، يكون المعدل العام من 100%، ويتكون من 40% من مباحث الثقافة المشتركة، و60% للمبحث التخصصي الإجباري، وأعلى مبحثين تخصصين اختياريين، وبواقع 7 مواد فقط.



وخصصت الوزارة وفق الخطة علامة عظمى من 200 للمباحث السبعة، بمجموع 1400 علامة، تشكل المجموع العام لعلامات الطالب.



وبينت الوزارة، أن كشف علامات الطالب سيتضمن مجموعا عاما من 1400، ومعدلا عاما من 100 لغايات القبول الموحد.

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