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الأحد، 03-09-2023 05:42 م

كيلو الفول الاخضر بـ 8 دنانير في الأردن

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3174 طنا، منها 2009 أطنان خضار، و1004 أطنان فواكه، و159طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباميا بين  80 و 200 قرش، والثوم بين 60 و 130 قرشا ، والدولي 120 و 150 قرشا، والفول الأخضر بين 700 و 800 قرش. 

وتراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15 و 38، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و25، والجزر بين 50 و65، والخيار بين 15 و30، والزهرة بين 40 و80، والليمون بين 50 و80، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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