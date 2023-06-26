لتجنب ارتفاع الكوليسترول .. طبيب قلب يقدم 3 نصائح هامة قبل تناول اللحوم في العيد

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة استهلاك اللحوم، يتعين على الأشخاص تناول اللحوم بحذر وعدم الافراط بها لتجنب ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم خصيصاً لمن يعانون من أمراض القلب فعليهم اتباع بعض النصائح الهامة .





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هنا ، أكد الدكتور عبدالله وليد هيدموس، أخصائي أمراض القلب والقسطرة العلاجية لـ "الوكيل الإخباري" ، أن لحم الأضاحي (الغنم) يحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة مقارنة بالدهون الحمراء الأخرى، والتي تزيد من مستوى الكولسترول في الدم وتزيد من خطر الأمراض القلبية. لذا، نصح هيدموس بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالأسماك والدواجن والطيور لمرضى القلب والكولسترول .



وأوصى هيدموس بتقليل كمية الكولسترول المستهلكة في حال الرغبة في تناول لحم الأضاحي، وذلك عن طريق تجنب تناول الأجزاء الداخلية من الأضحية مثل الكبد والمخ، واستبدالها بلحم الفخذ الذي يحتوي على نسبة أقل من الدهون ، كما يُنصح بتناول كمية لا تزيد عن 60-90 جرام من اللحم مرتين في الأسبوع وطهيها جيدًا للتخلص من الدهون، ويفضل طهيها بالسلق أو الشواء بعيدًا عن القلي ، اضافة للاكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على الألياف والتي تساعد بدورها في التخفيف من امتصاص الدهون المشبعة .

وتهدف هذه النصائح إلى تقليل مضاعفات ارتفاع الكولسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية خلال فترة عيد الأضحى المبارك .