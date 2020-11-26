الخميس 26-11-2020
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لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

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الخميس، 26-11-2020 12:26 م

بحسب تصريحات الدكتور حجاوي

لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

وكيل
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، الخميس،  أن ما صرّحت به الحكومة بشان الحظر الشامل ، يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام ، قد يطرأ عليه مستجدات العام القادم ، وفق الوضع الوبائي الراهن .

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وفي ردّ حجاوي على "الوكيل الإخباري" ، حول تساؤلات مواطنين حول إمكانية العدول عن قرار الحظر الشامل ، الجمعة ، منذ مطلع العام القادم ، فقد أوضح ، أن ذلك مقرون بتطوّرات الوضع الوبائي الراهن .

 

وأشار ، أن الحكومة ، ستعلن عند نهاية العام القادم ، بالمُستجدّات في هذا الشأن، وما إذا سيكون هنالك تمديدا للحظر الشامل ، أم إلغاء القرار.

 

"التزام الأردنيين بالكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، ونسبة إشغال الأسرة لمصابي كورونا في المستشفيات، وتسطيح المنحنى الوبائي ، سيساهم في جعل فرص الحظر الشامل ليوم الجمعة أو لأكثر قليلة، ونعوّل على الأردنيين ذلك "، وفق حجاوي .



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