لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، الخميس، أن ما صرّحت به الحكومة بشان الحظر الشامل ، يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام ، قد يطرأ عليه مستجدات العام القادم ، وفق الوضع الوبائي الراهن .

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وفي ردّ حجاوي على "الوكيل الإخباري" ، حول تساؤلات مواطنين حول إمكانية العدول عن قرار الحظر الشامل ، الجمعة ، منذ مطلع العام القادم ، فقد أوضح ، أن ذلك مقرون بتطوّرات الوضع الوبائي الراهن .

وأشار ، أن الحكومة ، ستعلن عند نهاية العام القادم ، بالمُستجدّات في هذا الشأن، وما إذا سيكون هنالك تمديدا للحظر الشامل ، أم إلغاء القرار.

"التزام الأردنيين بالكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، ونسبة إشغال الأسرة لمصابي كورونا في المستشفيات، وتسطيح المنحنى الوبائي ، سيساهم في جعل فرص الحظر الشامل ليوم الجمعة أو لأكثر قليلة، ونعوّل على الأردنيين ذلك "، وفق حجاوي .







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