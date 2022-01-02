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الأحد، 02-01-2022 07:10 م

لجنة الاوبئة : أمر الدفاع 35 شجع على أخذ اللقاح المضاد لكورونا

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة فارس البكري،الأحد،إن أمر الدفاع 35 الذي دخل حيز التنفيذ السبت كان له أثر كبير بالتشجيع على أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

وأضاف البكري الذي يدير مركز الأمراض المُعدية والسيطرة على العدوى في مستشفى الجامعة الأردنية في تصريح لـ "المملكة" أن أخذ الجرعة الثالثة في هذا الوقت ضروري جدا للوقاية من متحور أوميكرون.

"أثبتت الدراسات أن الجرعة في هذا الوقت ضرورية جدا للحصول على الوقاية والأجسام المضادة عالية في الجسم للوقاية من المتحور" وفق البكري .

وحول أخذ الجرعة الثالثة قبل مضي 3 شهور على الجرعة الثانية قال البكري إنه في حال أخذ الشخص الجرعة المعززة قبل مضي 3 أشهر على الجرعة الثانية فـ "لا يوجد خطر عليه".

وحول احتفالات رأس السنة والتجمعات التي حصلت قال البكري: "نأمل أن لا تحدث انعكاسات خطيرة بعد احتفالات رأس السنة حيث إننا نراقب الوضع الوبائي ونأمل بأن لا تحدث مضاعفات".

وشدد البكري على أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لا تقل أهميته عن أهمية أخذ المطعوم.

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