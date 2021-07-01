لجنة الاوبئة لـ الوكيل : “كل شيء وارد”للتعامل مع سلالة كورونا الهندية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان الوضع الوبائي في الاردن مستقر حالياً ، مستدركاً انه لا يوجد اية دولة بالعالم محصنة من سلالات كورونا المتحورة .واشار في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان دول العالم تعاني حالياً من سلالات كورونا الهندية ، وفي الفترة السابقة كانت تعاني من السلالة البريطانية .ولفت ان البروتوكول الصحي تغير في الاردن حاليا لرصد اية حالة قد تدخل الاردن من الدول الموبوئة في هذه السلالة ، مشيراً ان الحالات التي تم اكتشافها مؤخرا بالكرك دخلت قبل القرارات الجديدة حول دخول القادمين من هذه الدول الى المملكة .واكد الحجاوي انه متفائل بشأن الوضع الوبائي حاليا بالاردن ، وقدرة الجهاز الصحي على رصد حالات كورونا المتحورة ، وحجرها والتعامل معها دون الضرورة بالعودة الى الوراء في الاجراءات التخفيفة التي اقرتها الحكومة مؤخراً .ورداً على سؤال موقع الوكيل الاخباري في حال امكانية التوصية في اجراءات جديدة مثل اغلاق البؤر الساخنة ، وحجر المنازل للمصابين بالسلالة الجديدة والمخالطين لهم وغيرها من الاجراءات التي كانت تتخذ سابقاً ، اجاب الحجاوي ان "كل شيء وارد" .وفي نهاية حديثه اكد الحجاوي انه متفائل من الوضع الصحي بالاردن ، مؤكداً انه لن يكون هناك موجات حادة بكورونا مثل الموجتين السابقتين ، معولاً على قوة الجهاز الصحي وخبراته بالتعامل مع الموجات السابقة .الى ذلك قال حجاوي إن عدد الاصابات المسجلة في الاردن بالمتحورات 199 إصابة بالدلتا منها 23 إصابة بالمتحور دلتا سجلت في مصنع الكرك، مشيرا إلى أن مجمل الاصابات المسجلة بالمتحورات في الاردن لا يزيد عن 250 إصابة.