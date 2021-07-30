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الجمعة، 30-07-2021 09:17 م

لجنة الاوبئة : 5 آب سيكون حاسماً في الاردن

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الوكيل الاخباري - توقّع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع القادم، عازيا السبب إلى حالة عدم الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتراخي في الاقبال على المطعوم.اضافة اعلان


وتابع حجاوي: "يوم 5 آب القادم سيكون يوما حاسما في الاقبال على المطعوم، وستدخل اجراءات جديدة حيّز التنفيذ تجاه الأشخاص غير متلقي المطعوم، والحقيقة أنني أستغرب كيف لا يُقبل الأردنيون على المطعوم، وهناك أشخاص يأتون من خارج الأردن من أجل تلقي المطعوم لكونه غير متوفّر لديهم، فكيف لا نقبل نحن عليه!".

 




 

 


 

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