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الثلاثاء، 07-12-2021 04:49 م

لجنة العمل في الأعيان تبحث آليات تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، وعدد من أصحاب الشركات العاملة في المناطق التنموية، آليات تشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية وزيادة الصادرات الأردنية.

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وقال العين مراد إن هذه الشركات لها دور في رفع صادرات الأردن بشكل كبير إلى الأسواق العالمية خاصة الأميركية منها، مبينًا أن المناطق التنموية تسمح بالتصدير إلى الولايات المتحدة دون شروط، وفقا لاتفاقية التجارة الحرة.


وأكد أهمية تلك الشركات والمصانع في الحد من نسب البطالة، عبر فتح فروع إنتاجية في المحافظات، بحيث تكون نسبة العمالة المحلية فيها أكثر من الوافدة، داعيًا إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تعتبر من القطاعات المهمة ذات الكثافة العمالية، إضافة إلى العمل على إزالة العقبات أمامها بما يخدم العمال والمستثمرين في نفس الوقت.


وطالب ممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، بزيادة الحوافز المُقدمة وتسهيل إجراءات استقدام العمالة، وإعادة النظر بمدد تصاريح العمل، مؤكدًا الحرص على تدريب الكوادر والعمالة الأردنية لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.


ودعا إلى توفير شبكات كافية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما يكفي حاجة القطاعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أهمية دعم تلك القطاعات عبر تبني سياسات واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى.


وقال ممثل الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات علي عمران، بدوره، إن قطاع صناعة الألبسة يوظف أكثر من 70 ألف عامل وعاملة في 1300 مصنع، حيثُ يوفر منها نحو 24 ألف وظيفة للأردنيين.


وأشار إلى تنافسية القطاع للحصول على حصة من الأسواق الأميركية ليعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني، مبينًا أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة هو لصالح الأردن، وذلك بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.

 




 

 


 

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