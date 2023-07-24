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الإثنين، 24-07-2023 10:53 م

لدغة أفعى تُدخل عشريني العناية الحثيثة في إربد

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الوكيل الإخباري - تعرض شاب (27 عاما)، مساء اليوم الاثنين، للدغة من أفعى فلسطين في محافظة إربد، وفق ما أفاد به خبير الأفاعي أسد الجيزاوي.

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وقال الجيزاوي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إدخال الشاب إلى العناية الحثيثة في مستشفى اليرموك الحكومي وحالته العامة حرجة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تبين تفريغ كميات كبيرة من السم داخل الدم وأنه بانتظار نتائج فحوصات الدم.

 

وأضاف أنه بصدد إعطاء المصل المضاد لسم الأفعى بعد ظهور نتائج فحص الدم.

 

وحذر الجيزاوي من انتشار الأفاعي السامة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

 

 




 

 


 

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