لستيني .. إجراء عملية استئصال كتلة في القولون بمستشفى البشير

الوكيل الاخباري - أجرى فريق جراحة الجهاز الهضمي في مستشفيات البشير عملية استئصال كتلة في القولون السيني حجمها 10 سم لستيني عن طريق المنظار.

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وقال استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور غاندي العمايرة عبر صفحة المستشفى على الفيسبوك إن المريض كان يعاني من إمساك مزمن مع استفراغ متكرر و نزول في الوزن منذ 3 أشهر وأُجريت له عدة عمليّات تنظير لمعرفة السبب دون وصول إلى نتيجة.



وأضاف الدكتور العمايرة أنه تم إجراء صورة طبقية بيّنت وجود كتلة بحجم 10 سم مما استدعى إلى استئصالها مع وجود دُمَّل داخل الكتلة و استئصال ما يقارب متر من الأمعاء الدقيقة كانت ملتصقة بالكتلة.



وذكر الدكتور العمايرة أن هذا النوع من العمليات يُعَد من العمليات المُعقدة و المتقدمة في جراحة المنظار.



وأجرى العملية كل من استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور غاندي العمايرة وأخصائي الجراحة العامة الدكتور عمر عزام وأخصائي الجراحة العامة الدكتور محمد أبو عوّاد واستشاري التخدير الدكتور عبد العزيز عمرو وأخصائي التخدير الدكتور محمد ارشيد و الممرضة سناء.

