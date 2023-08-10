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الخميس، 10-08-2023 10:43 ص

مستشفى البشير يرد على ما أثير حول فقدان طفل كليتيه بسبب المواعيد الطويلة

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الوكيل الإخباري - قال أخصائي جراحة الأطفال في مستشفيات البشير الدكتور سامر الرحامنة ردا على ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بأن الطفل عمر فقد كليتيه في البشير عارٍ عن الصحة وأن كلى الطفل سليمة وجميع وظائف الكلى سليمة .

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وأضاف الدكتور الرحامنة عبر صفحة الفيسبوك لمستشفيات البشير أن الطفل عمر البالغ من العمر 8 سنوات تم تشخيصه في مستشفيات البشير عن طريق تخطيط المثانة وتنظيرها وتبيّن أنه يعاني من مثانة عصبية وارتداد بولي على الجهتين .


وذكر الدكتور الرحامنة  أنه تم حقن الطفل بمادة vantres بديلا للعمل الجراحي مما أدى إلى انخفاض الارتداد بشكل ملحوظ من الدرجة 5 إلى الدرجة 3 وتم إعطاء العلاج اللازم للمثانة العصبية كما تم تدريب الأهل على تفريغ المثانة باستمرار عن طريق القسطرة البولية لزيادة التحسن إلا أن الأهل لم يقوموا بهذه الإجراءات نهائيا .


وأضاف أن موضوع الصورة الذي تم ذكره هو ليس إجراء علاجي وما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بأن الطفل خسر كليتيه معلومات عارية عن الصحة وأن جميع وظائف الكلى سليمة ولا يوجد عنده مشاكل بالكلى.


من جانبه شدّد مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات أن على وسائل الإعلام التأكد من صحة الخبر ودقة المعلومات قبل نشرها وتداولها منعاً للإساءة لهذا الصرح الطبي الكبير مستشفيات البشير الذي يخدم شريحة كبيرة في المجتمع ويقدم خدمات طبية ورعاية صحية على مدار الساعة .


 




 

 


 

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