الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 09:03 ص

لـ 3 أيام .. عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

عرباية


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض و تخفيضات سعرية لثلاثة أيام تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية من أمس الأربعاء ولغاية الجمعة الموافق 28 نيسان 2023 .

ودعت جميع المواطنين إلى متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة والبالغ عددها 102 سوقا مع وجود سوقين متحركين بالإضافة إلى عروض خاصة إضافية في أسواق السلام بمنطقة الجندويل وفي الأسواق الرئيسية.

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