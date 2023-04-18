بمناسبة عيد الفطر .. عروض وخصومات في الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى 25 نيسان الجاري.

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ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.



وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في السوق المحلي.