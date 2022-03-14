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الإثنين، 14-03-2022 05:34 م

لقاءات حوارية في محافظات الجنوب عن أهمية المشاركة بالانتخابات

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الإدارة المحلية، عدداً من اللقاءات الحوارية خلال الأسبوع الحالي في محافظات معان والكرك والطفيلة والعقبة، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية؛ لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وبحسب بيان عن الوزارة، اليوم الاثنين، جرى خلال اللقاءات، التأكيد على أهمية توسيع المشاركة الشعبية في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية حتى تكون هذه المجالس الأقرب إلى تمثيل المجتمعات المحلية.

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