معان: حملة شبابية لتحفيز المشاركة الانتخابية

الوكيل الإخباري – أطلقت مديرية شباب محافظة معان، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية مساعد محافظ معان سعد العبداللات، حملة شبابية، لتحفيز الشباب وأبناء المجتمع المحلي من مختلف الفئات، نحو المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية ومجالس المحافظات.

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وقال مدير مديرية شباب محافظة معان الدكتور مخلد المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الحملة تحفيز الشباب للمشاركة في الانتخابات، وتفعيل دورهم نحو التغيير الإيجابي في المجتمع، تحقيقا لرؤية جلالة الملك بأهمية دور الشباب في القيادة والتغيير، والارتقاء بالعمل الشبابي، وتعزيز أدوارهم في العملية التنموية بشكل عام.



وأضاف أن الحملة التي ستستمر حتى يوم الاقتراع، جاءت بمشاركة 35 شابا وفتاة من محافظتي معان والكرك، وبالتعاون مع ممثلي القطاع الشبابي وأبناء المجتمع المحلي، مبينا أن الحملة ستمتد نحو المحافظات الأخرى لتحقيق الأهداف ذاتها، وسيتم تنفيذ محاورها من خلال المحاضرات والجلسات النقاشية، والمناظرات، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تنفيذ لقاءات مع الهيئة المستقلة للانتخاب لتعزيز الخبرات والمعارف. وبين أن الحملة ستتضمن التدريب والتوعية على عدة محاور من ضمنها، أهمية دور الشباب في المجتمع، وأهمية المشاركة السياسية للشباب من خلال الاقتراع والترشح للانتخابات، والتعريف بمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، ومحاور تمكين الشباب في توصيات لجنة تحديث المنظومة الملكية.