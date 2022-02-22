الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

توجه لإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

روسيا تعلن مواصلة تصدير الغاز الطبيعي دون انقطاع

تسريبات عن آيفون 14.. تغيرات كبيرة في حجم وسعة الذاكرة

روسيا: التخلي عن مشروع السيل الشمالي-2 سيكبد شركات خسائر فادحة

الرئيس الأوكراني يدعو لإغلاق خط غاز “نورد ستريم 2” الروسي

حبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد

شكاوى حول تعبئة اسطوانات الغاز بالماء .. ومؤسسة المواصفات ترد

خبراء: الطبقة الوسطى رافعة للاقتصاد الوطني

مباحثات أردنية مصرية للتعاون في مجال السكك الحديدية

الثلاثاء، 22-02-2022 01:06 م

معان: حملة شبابية لتحفيز المشاركة الانتخابية

معان


الوكيل الإخباري – أطلقت مديرية شباب محافظة معان، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية مساعد محافظ معان سعد العبداللات، حملة شبابية، لتحفيز الشباب وأبناء المجتمع المحلي من مختلف الفئات، نحو المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية ومجالس المحافظات.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية شباب محافظة معان الدكتور مخلد المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الحملة تحفيز الشباب للمشاركة في الانتخابات، وتفعيل دورهم نحو التغيير الإيجابي في المجتمع، تحقيقا لرؤية جلالة الملك بأهمية دور الشباب في القيادة والتغيير، والارتقاء بالعمل الشبابي، وتعزيز أدوارهم في العملية التنموية بشكل عام.


وأضاف أن الحملة التي ستستمر حتى يوم الاقتراع، جاءت بمشاركة 35 شابا وفتاة من محافظتي معان والكرك، وبالتعاون مع ممثلي القطاع الشبابي وأبناء المجتمع المحلي، مبينا أن الحملة ستمتد نحو المحافظات الأخرى لتحقيق الأهداف ذاتها، وسيتم تنفيذ محاورها من خلال المحاضرات والجلسات النقاشية، والمناظرات، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تنفيذ لقاءات مع الهيئة المستقلة للانتخاب لتعزيز الخبرات والمعارف. وبين أن الحملة ستتضمن التدريب والتوعية على عدة محاور من ضمنها، أهمية دور الشباب في المجتمع، وأهمية المشاركة السياسية للشباب من خلال الاقتراع والترشح للانتخابات، والتعريف بمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، ومحاور تمكين الشباب في توصيات لجنة تحديث المنظومة الملكية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1645529519273

وزيرا الصحة والأوقاف يزوران مستشفى المقاصد الخيرية

العمل

بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

AWN_d4a5e7de-5image_story

593 واسطة نقل مدرسي مُرخصة في الأردن

220227115819139205453

توجه لإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

dbf729c4e0fc99598f575b6a8b55e956

السفير الديحاني: 62 ألف أردني في الكويت

سجن

حبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد

أخبار متعلقة
2202216212326843743135

معان : ورشة تدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية

M63A2096

عجلون تسجل الأدنى .. تعرف على درجات الحرارة اليوم في الأردن

مشاركة-الشباب-في-السياسات

ورشة تدريبية في مأدبا عن المشاركة السياسية للشباب

Untitled-1-288

تحويلة جديدة على الطريق الصحراوي وتنويه هام للسائقين

main_image6202c819067cd

حملة لردم الحفر والآبار المهجورة في معان

168018_5_1640093701

الفايز يدعو الشركات الكبرى والبنوك ورجال الأعمال لتقديم الدعم المالي اللازم للدولة