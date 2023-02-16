لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في المفرق

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة المفرق، ومؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، لقاء تعريفيا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بالتنسيق مع مديرية لواء قصبة المفرق، في إحدى المدارس التابعة لها.



وقال مدير شباب محافظة المفرق عمر الغويري، بحضور منسق مكتب مؤسسة ولي العهد المفرق عماد الحموز، ومنسق الشمال لمنصة "نحن" نور المغربي، ومدير تربية لواء قصبة المفرق، الدكتور أسامة شديفات، وعدد من مدراء ومديرات المدارس في المفرق، إن اللقاء تضمن تعريفا برؤية ورسالة الجائزة وأهدافها، وأهميتها والتأكيد على ضرورة إشراك الشباب المبادر في العمل التطوعي.

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