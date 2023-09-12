لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

الوكيل الاخباري - التقى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، عددا من ممثلي الجمعيات الخيرية، والقطاع النسوي، وأعضاء من المراكز الشبابية بالمحافظة، ضمن لقاء حواري، عُقد اليوم الثلاثاء، تناول قضايا عدة.



وأكد الشورة، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون، وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباك الحياة اليومية للمواطنين.



كما استعرض القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وكذلك أهمية المشاركة السياسية لقطاعات الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة.

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