لقاء يبحث التعاون بين المقاولين الأردنيين والعراقيين

الوكيل الاخباري - بحث نائب نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، مع أمين بغداد عمار كاظم، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في تنفيذ المشروعات التنموية والإسهامات الفعالة في النهضة العمرانية.



وقال الدويري، بحضور رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي السنافي، إن المقاولين الأردنيين والعراقيين يضربون أروع الأمثلة للتعاون والتوأمة التي تأتي ثمارها في إعادة الحياة للمشروعات الوطنية المنفذة في العراق من خلال الشراكات والإسهامات الإيجابية في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة في الأردن والاتحاد العراقي ووزارة التخطيط والجهات الحكومية.



وبين خلال اللقاء الذي عقد في العراق، أن الأردن يمتلك خبرات وكفاءات في قطاع المقاولات تشير إلى نمو متسارع وكفاءة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز الشراكة بين البلدين، بما ينعكس إيجابا على تطوير قدرات شركات المقاولات وإيجاد ائتلافات تكاملية تسهم في استقطاب وتبادل الخبرات الفنية والاستشارية في قطاع المقاولات إلى جانب القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يزخر بها الأردن.

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