نائب نقيب المقاولين يلتقي في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين

الوكيل الاخباري - أكد نائب نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الأردنية العراقية فيما يتعلق بقطاع المقاولات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على شركات المقاولات وتبادل الخبرات الفنية ودفع عجلة التنمية العمرانية في البلدين.



جاء ذلك خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد، ولقائه مدير دائرة الشؤون القانونية في وزارة التخطيط الدكتورة هناء إسماعيل،ورئيس اتحادي المقاولين العرب والعراقيين علي سنافي وعددا من المستشارين الفنيين والقانونيين في الوزارة ومحافظ بغداد.



وقال الدويري، إن العلاقات الثنائية التي تربط الأردن والعراق علاقات متجذرة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مسارات دبلوماسية وثيقة تعزز من حجم هذه العلاقات التي باتت واضحة للعيان باهتمام الأردن البالغ بدعم كافة جهود التنمية في العراق .

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