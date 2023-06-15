الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية : سنمدد العام الدراسي المقبل بواقع 4 أسابيع

نائب نقيب المقاولين يلتقي في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين

عجلون : محاضره توعوية عن أهمية الإرث الثقافي وتعزيزه

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزير الشباب يفتتح القاعة الرقمية بمركز شابات الطيبة

وزير السياحة يرعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية

تعيين رنا السعيد بمنصب الامين العام للجنة الاولمبية الاردنية خلفا للمجالي

الخصاونة يفوض الخرابشة لتعيين مفوض في تنظيم الطاقة

المالية : نحو 30 مليار دينار رصيد الدين الحكومي من الناتج المحلي

مادبا : ورشة عمل توعوية لأهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية

الخميس، 15-06-2023 10:59 م

نائب نقيب المقاولين يلتقي في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين

e


الوكيل الاخباري - أكد نائب نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الأردنية العراقية فيما يتعلق بقطاع المقاولات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على شركات المقاولات وتبادل الخبرات الفنية ودفع عجلة التنمية العمرانية في البلدين.

جاء ذلك خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد، ولقائه مدير دائرة الشؤون القانونية في وزارة التخطيط الدكتورة هناء إسماعيل،ورئيس اتحادي المقاولين العرب والعراقيين علي سنافي وعددا من المستشارين الفنيين والقانونيين في الوزارة ومحافظ بغداد.

وقال الدويري، إن العلاقات الثنائية التي تربط الأردن والعراق علاقات متجذرة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مسارات دبلوماسية وثيقة تعزز من حجم هذه العلاقات التي باتت واضحة للعيان باهتمام الأردن البالغ بدعم كافة جهود التنمية في العراق .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير التربية : سنمدد العام الدراسي المقبل بواقع 4 أسابيع

5202325231742449787623

عجلون : محاضره توعوية عن أهمية الإرث الثقافي وتعزيزه

ee

وزير الشباب يفتتح القاعة الرقمية بمركز شابات الطيبة

www

وزير السياحة يرعى حفل تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة المدرسة الفندقية

www

تعيين رنا السعيد بمنصب الامين العام للجنة الاولمبية الاردنية خلفا للمجالي

6202311194752630147117

المالية : نحو 30 مليار دينار رصيد الدين الحكومي من الناتج المحلي

أخبار متعلقة
1686812685165

انطلاق معرض كتاب أزبكية عمان غدا

620235142154570855114

​بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي بالمدارس الحكومية الأحد

55

مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان ونقابة المقاولين

إرادة ملكية

إرادة ملكية بترفيع الشهيد الجلابنة إلى رتبة نقيب

المدارس

تحويل 7.5 ملايين دولار إضافية لمشروع يدعم إصلاح التعليم في الأردن

0

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق يوم الأربعاء القادم