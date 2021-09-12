لماذا زاد استهلاك البنزين في سيارات الاردنيين ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شكا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية من سرعة استهلاك البنزين بالمركبات خلال الايام الماضية .



وعبروا عن استيائهم من سرعة استهلاك البنزين بالمركبات وذلك دون صدور اية توضيحات حول الامر .



بدوره اكد نقيب أصحاب المحروقات نهار سعيدات ان ارتفاع أسعار البنزين لثلاثة اشهر متتالية و ارتفاع درجات الحرارة في الأوقات السابقة و تشغيل المكيف داخل المركبة هم إحدى العوامل الاساسية التي أدت الى استهلاك البنزين .

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