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الأحد، 12-09-2021 04:21 م

لماذا زاد استهلاك البنزين في سيارات الاردنيين ؟

بنزين محروقات وقود1


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شكا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية من سرعة استهلاك البنزين بالمركبات خلال الايام الماضية .

وعبروا عن استيائهم من سرعة استهلاك البنزين بالمركبات وذلك دون صدور اية توضيحات حول الامر . 

 بدوره اكد نقيب أصحاب المحروقات نهار سعيدات ان ارتفاع أسعار البنزين لثلاثة اشهر متتالية و ارتفاع درجات الحرارة في الأوقات السابقة و تشغيل المكيف داخل المركبة هم إحدى العوامل الاساسية التي أدت الى استهلاك البنزين .

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