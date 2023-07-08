مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

الوكيل الإخباري- تعقد رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، مؤتمراً صحافياً عند الثانية عشرة من ظهر يوم بعد غد الاثنين، في المركز الثقافي الملكي بعمان، للإعلان عن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من المهرجان، والتي ستقام خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من شهر تموز الحالي، وتستمر حتى الخامس من شهر آب المقبل.

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ويعقد المؤتمر بحضور رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم، ونقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي.



وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمهرجان، والفعاليات الثقافية والفنية وحفل الافتتاح، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات على المسارح في المدينة الأثرية وعمان وباقي المحافظات.



ويشهد المهرجان هذا العام، مشاركة ثقافية فنية من الأردن والوطن العربي والعالم، حيث تغطي الفعاليات الرئيسية سبعة مسارح في المدينة الأثرية في جرش، بحضور مجموعة من كبار نجوم الغناء والشعر العرب.