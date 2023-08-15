مؤسسة ضمان الودائع تصدر بروشورات تعريفية جديدة

الوكيل الإخباري - وزعت مؤسسة ضمان الودائع بروشورات تعريفية على فروع البنوك، بالإضافة إلى نشر نسخة إلكترونية من البروشور التعريفي على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توعية جمهور المودعين في البنوك بماهية نظام ضمان الودائع في الأردن.

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وتضمن البروشور أهم المزايا التي تقدمها المؤسسة والمتمثلة بالحماية التلقائية والمباشرة لودائع المودعين في البنوك الأعضاء دون الحاجة إلى تقديم طلب منهم، بالإضافة إلى التعويض الفوري والذي يصل حده الأعلى إلى 50 ألف دينار أردني.



كما تضمن البروشور أهم المعلومات بنظام ضمان الودائع والتي تتمثل بالإشارة إلى الودائع المشمولة بالضمان، ملصق العضوية وقائمة البنوك الأعضاء التي تشملها مظلة "ضمان الودائع".



وأشادت المؤسسة بتعاون إدارات البنوك ودعمها لهذه الحملة بهدف الوصول الى أكبر عدد ممكن من جمهور المودعين وزيادة نسبة الوعي لديهم بنظام ضمان الودائع في المملكة.

