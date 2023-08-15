الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات

حادث تصادم بين 11 مركبة في عمان دون اصابات بشرية

لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

تراجع أسعار عقود الأرز الآجلة عالمياً لشهر ايلول المُقبل

ارتفاع مساحة الأبنية المُرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي

الدفاع المدني: التعامل مع 1532 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 15-08-2023 01:18 م

مؤسسة ضمان الودائع تصدر بروشورات تعريفية جديدة

design-02


الوكيل الإخباري - وزعت مؤسسة ضمان الودائع بروشورات تعريفية على فروع البنوك، بالإضافة إلى نشر نسخة إلكترونية من البروشور التعريفي على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توعية جمهور المودعين في البنوك بماهية نظام ضمان الودائع في الأردن.

اضافة اعلان


وتضمن البروشور أهم المزايا التي تقدمها المؤسسة والمتمثلة بالحماية التلقائية والمباشرة لودائع المودعين في البنوك الأعضاء دون الحاجة إلى تقديم طلب منهم، بالإضافة إلى التعويض الفوري والذي يصل حده الأعلى إلى 50 ألف دينار أردني.

كما تضمن البروشور أهم المعلومات بنظام ضمان الودائع والتي تتمثل بالإشارة إلى الودائع المشمولة بالضمان، ملصق العضوية وقائمة البنوك الأعضاء التي تشملها مظلة "ضمان الودائع".


وأشادت المؤسسة بتعاون إدارات البنوك ودعمها لهذه الحملة بهدف الوصول الى أكبر عدد ممكن من جمهور المودعين وزيادة نسبة الوعي لديهم بنظام ضمان الودائع في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (36)

آحلام وذكريات .. تفاصيل مدمية ترويها والدة الطفل امير الشوبكي بعد وفاته بحادث دهس

820231511510165082443

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

8202310124846910380984

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

WhatsApp Image 2023-08-15 at 3.04.44 PM

"أعمال اليرموك" تنظم مؤتمرا دوليا حول الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال

عمال يحملون شاحنات بشحنة بندورة أردنية للتصدير - (أرشيفية)

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

20160804_1470325195-460-large

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

أخبار متعلقة
4202312145330226016410

شركس: 1.7 مليار دينار قروض وتسهيلات اضافية قدمتها البنوك في الأردن خلال 6 أشهر

2252

6 آلاف منزل يستفيد من منحة دعم صندوق الطاقة

720232715239722169587

تعميم من المركزي لكافة البنوك العاملة في الأردن

تعبير-عن-حوادث-السير-1

الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق تؤيد تغليظ العقوبات بقانون السير

عجلون

عجلون : ورشة عن الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق

63825206984984935526

افتتاح دورة القادة أمام الإعلام في معهد تدريب الإعلام العسكري