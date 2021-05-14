الجمعة 14-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مؤشرات على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن

توقف ضح مياه الشرب عن مناطق واسعة - اسماء

وزارة الداخلية في غزة: طائرات الاحتلال قصفت مقر الوزارة ودمرته بالكامل

استشهاد فلسطيني واصابة اخرين جنوب وشمال قطاع غزة

بتوجيهات ملكية: ارسال قافلة مساعدات طبية الى مستشفى المقاصد بالقدس

غارة تستهدف منزلا في بلدة بني سهيلا بقطاع غزة

مجددا .. غزة تحت القصف الغاشم

الأردن اليوم .. عباءة قومية نسيجها أردنيون منتمون - صور

صفارات الإنذار تدوي في نير عام

نتنياهو يتوعد ' حماس ' بضربات قاسية

الجمعة، 14-05-2021 10:03 م

مؤشرات على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن

520216182945924034593



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة الجمعة قرابة (3.41%)، مقارنة مع (4.01%) يوم أمس.
اضافة اعلان

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 21 وفاة و 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

ويترقب الأردنيون قرارات حكومية ترتبط بنسب الفحوصات الإيجابية، أبرزها إلغاء الحظر الجزئي في حال سجلت الفحوصات ذاتها نسبة دون الـ 5%.

واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها . 

ترجيحات أن تصدر قرارات في الايام القادمة حول ساعات الحظر الجزئي الليلي ، والغاء جميع اشكاله بعد ايام من انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520218153155107649837

توقف ضح مياه الشرب عن مناطق واسعة - اسماء

5202112175133776880503

بتوجيهات ملكية: ارسال قافلة مساعدات طبية الى مستشفى المقاصد بالقدس

3

الأردن اليوم .. عباءة قومية نسيجها أردنيون منتمون - صور

دود

الحكومة: مسيرات اليوم تعبّر عن موقفنا الثابت تجاه فلسطين

خارجية

الصفدي : الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد

بيان

الأمن : انتهاء فعالية الشونة

أخبار متعلقة
4202116164234153995547

%13.03 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاربعاء

4202118172311246873488

%13.76 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

4202118164559649987414

14.06 % فحوصات كورونا الايجابية في الأردن الاثنين

4202117201721802521356

%14.05 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

220215161550640363310

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202117122010956226603

%14.02 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت