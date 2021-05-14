مؤشرات على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة الجمعة قرابة (3.41%)، مقارنة مع (4.01%) يوم أمس.وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 21 وفاة و 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا .ويترقب الأردنيون قرارات حكومية ترتبط بنسب الفحوصات الإيجابية، أبرزها إلغاء الحظر الجزئي في حال سجلت الفحوصات ذاتها نسبة دون الـ 5%.واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها .ترجيحات أن تصدر قرارات في الايام القادمة حول ساعات الحظر الجزئي الليلي ، والغاء جميع اشكاله بعد ايام من انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد .