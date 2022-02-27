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الأحد، 27-02-2022 05:11 م

مباحاثات اقتصادية أردنية سعودية لزيادة المبادلات وإزالة الصعوبات أمام القطاع الخاص في البلدين

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي متانة العلاقات التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والتي تشهد تقدما بشكل مستمر بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسعيهما لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. 

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كما أكد الشمالي خلال لقائه في الرياض الاحد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بحضور السفير الأردني لدى الرياض علي الكايد ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير والمستشار الاقتصادي الأردني في الرياض الدكتور عيسى الضمور الاهتمام المشترك من قبل حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن والسعودية.


وبحث الوزيران الشمالي والقصيبي آليات تعزيز زيادة التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها وكذلك تحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من المجالات المتاحة.


كما بحثا التحضيرات الخاصة بعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي ستنعقد في دروتها السابعة عشرة قريبا وسيكون على أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بشكل عام.


وشكر الشمالي المملكة العربية السعودية على وقوفها الى جانب الأردن وأطر الدعم المختلفة التي كان لها الأثر البالغ في انجاز مشروعات تنموية واستراتيجية ذات أولوية في عدد من القطاعات.


ووجه الشمالي الدعوة لنظيره وزير التجارة السعودية لزيارة الأردن برفقة وفد من القطاع الخاص السعودي لمواصلة البحث في تسريع إجراءات الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية.


يذكر أن الشمالي يرأس حاليا وفدا اقتصاديا أردنيا يمثل قطاعات صناعية مختلفة بدأ أمس زيارة الى المملكة العربية السعودية وتشمل جولة الوفد مدن الرياض والدمام وجدة ومكة في اطار مساعي البلدين للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي.


 




 

 


 

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