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الأحد، 14-05-2023 10:18 م

مبادرة حول الدعم النفسي في مركز شابات الصوانية

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الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات الصوانية، اليوم الأحد، مبادرة حول " الدعم الوقائي النفسي الاجتماعي" بمشاركة 30 مشاركا.

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وأكد مدير شباب محافظة البلقاء عدنان العجارمة أهمية البرامج المنفذة من قبل المركز لما لها من دور كبير في دعم الشباب و تزويدهم بالمهارات والمعارف وتعريفهم بالحقوق والواجبات، لافتا الى إن مبادرة الدعم الوقائي النفسي الاجتماعي تعد ركنا أساسيا في رعاية الشباب .


بدورها، قالت رئيسة المركز محاسن ابو تايه إن المبادرة تهدف الى تعريف المشاركين بالمشكلات وطرق تقديم الدعم النفسي والاستشاري لهم ولمن حولهم، وتدريبهم على انشطة وتمارين تسهم في خفض القلق والتوتر لديهم باستخدام استراتيجية التنفس العميق وغيرها من الطرق .

 




 

 


 

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