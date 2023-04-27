شكاوى من عدم توفر طبيب ثابت بمركز صحي أولي مثلث العارضة

الوكيل الإخباري

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- شكا مواطنون في لواء دير علا بمحافظة البلقاء من عدم توفر الطبيب العام لمدة كافية في مركز صحي أولي مثلث العارضة، وأن عدد ساعات دوامه يوميا لا تتجاوز الساعة طوال أيام الأسبوع.وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطبيب العام الوحيد المتوفر يضطر للخروج من المركز لتغطية العمل في مركز آخر، لافتين إلى أن هذا الأمر يكبدهم وقتا وجهدا إضافيين للذهاب إلى مراكز أخرى تبعد عنهم نحو 3-5 كم وسط صعوبة بالتنقل وتوفر المواصلات.وأضافوا أن المرضى والمراجعين يضطرون للقدوم مبكرا إلى المركز لحجز موعد عند الطبيب إلا أن الكثير منهم لا يدخلون عند الطبيب إذا تأخروا، لافتين إلى مطالبتهم في أكثر من مرة بتوفير أطباء ثابتين بالمركز لتغطية حاجة المنطقة إلا أن مطالباتهم لم تتحقق حتى الآن.وأشاروا إلى أن دوام الموظفين في المركز يستمر حسب موعد الدوام الرسمي إلا أن عدم توفر أطباء طوال وقت الدوام يضطرهم لمراجعة المراكز الصحية في المناطق المجاورة.وبيّنوا أن الصيادلة لا يقومون بصرف الأدوية للمرضى نظرا لعدم توفر وصفة طبية من الطبيب وهو ما يجعلهم في كثير من الأوقات يشترون الأدوية من أقرب صيدلية لتوفير الوقت والجهد وعناء الذهاب لمراكز صحية أخرى.وطالبوا بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتوفير طبيب ثابت على مدار الأسبوع للنهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى.