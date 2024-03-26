مبادرة نسمات رمضانية توزع الهدايا على المرضى بمستشفيات الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - وزعت مبادرة "نسمات رمضانية"، التي تنفذها مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، هدايا عينية على المرضى الراقدين على أسرة الشفاء في مستشفيي معاذ بن جبل وأبي عبيدة الجراح، برعاية متصرف اللواء خالد الكساسبة.

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وقال مدير الأوقاف، خالد القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عيادة المرضى تأتي تجسيداً للسنة النبوية الشريفة ولزرع الفرحة والسرور في نفوس المرضى والأطفال على أسرة الشفاء خلال شهر رمضان الفضيل.



وأضاف أن مبادرة نسمات رمضانية، التي أطلقتها المديرية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع لجان الزكاة العاملة في اللواء وتستمر طيلة شهر رمضان المبارك، تتضمن مبادرات فرعية تشمل، تنظيم إفطار الصائم، وإفطار الأيتام، وتوزيع المساعدات العينية والنقدية للأسر المحتاجة، وعيادة المرضى، إضافة إلى تقديم كسوة العيد للأسر العفيفة.