متحف الأطفال يعلن نتائج النسخة الثالثة من مسابقة القراءة

الوكيل الإخباري - أعلن متحف الأطفال أسماء الفائزين بجوائز مسابقة القراءة في نسختها الثالثة، والتي تهدف الى تشجيع الأطفال على حب القراءة، وتنمية شغفهم لاكتساب المعارف المتنوعة.

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وبحسب بيان للمتحف اليوم الاثنين، شارك في المسابقة التي أطلقها المتحف برعاية وزيرة الثقافة هيفا النجار 114 طفلا قرأوا مجتمعين قرابة 400 كتاب بمجموع عدد صفحات يتجاوز 24 ألف صفحة، بالتزامن مع الإجازة الشتوية في مطلع شهر كانون الثاني الماضي.



وتم تكريم 9 مشاركين فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى تباعًا عن كل فئة للمسابقة وهي الصفوف الثاني والثالث للفئة الأولى، والصفوف الرابع والخامس للفئة الثانية، والصفوف السادس والسابع للفئة الثالثة.



أما المشاركون الذين احتلوا المركز الأول حصرًا عن فئات المسابقة فهم: يارا شما، وسند مجدي محمود، وزينة درّاز، تم اختيارهم من قِبل لجنة تحكيمية ضمن معايير تقييم محددة تتعلق بمواضيع الكتب المقروءة وعددها وجودة الملخصات المرسلة.