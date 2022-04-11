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الإثنين، 11-04-2022 03:05 م

متصرف الهاشمية يدعو التجار للالتزام بالأسعار المعلنة

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الوكيل الإخباري - دعا متصرف لواء الهاشمية ورئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور صخر الهقيش، أصحاب محال بيع المواد التموينية والخضار والفواكه إلى الالتزام بالأسعار المعلنة ووضع التسعيرة للمواطنين بشكل واضح للعيان.

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وأكد الهقيش خلال جولة تفقدية للجنة أن عمل اللجنة مستمر وبشكل يومي حتى نهاية شهر رمضان المبارك.


وبين أن الهدف من الجولة هو متابعة أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه في المحال والمؤسسات التجارية ضمن منطقة اختصاص لواء الهاشمية، ورصد أسعار المواد الغذائية والتموينية ومدى التزام أصحاب هذه المحال بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيرا إلى التزام أصحاب المحال بالأسعار المحددة وإعلان التسعيرة.

 




 

 


 

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