الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 07:14 م

متضررو الديون الليبية: لا مستحقات منذ أكثر من 10 سنوات

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الوكيل الاخباري - اعتصم العشرات من المتضررين من "الديون الليبية" الأحد، أمام السفارة الليبية في عمان، للمطالبة بدفع المستحقات العالقة على مواطنين ليبيين منذ حوالي 10 سنوات.

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وقال رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية محمد سنان إن الحكومة الليبية لم تدفع مستحقاتها منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً أن الحكومة الليبية قطعت وعودا بتسديد المستحقات لكن دون تنفيذ.


وبين أن الاعتصام جاء لما يعانيه القطاع السياحي من أزمات باتت تثقل كاهله.


وأشار سنان إلى أن مجموعة من أصحاب المنشآت السياحية اضطروا لبيع منشآتهم حتى يسددوا ما ترتّب عليهم من مصاريف والتزامات، مؤكدا أنهم يعانون من تأمين حاجاتهم الأساسية لهم ولأسرهم.


وطالب كافة الجهات الليبية والأردنية المعنية بالتدخل لإنهاء الأزمة حتى لا تتفاقم.

 




 

 


 

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