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الخميس، 15-12-2022 08:51 م

وفد حكومي أردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع العراق

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفداً حكومياً أردنياً، ضم وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف محمود الشمالي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء البحث في تنمية التعاون بين العراق والأردن في مجالات الصناعة والشراكة الاقتصادية، وسبل تطوير التكامل الثنائي بما يعزز من قدرة البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية والإقليمية.

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