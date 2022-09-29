مجلس البلقاء يتفقد محطة الكرامة للبحوث الزراعية

الوكيل الإخباري - تفقد أعضاء مجلس محافظة البلقاء للامركزية، اليوم الخميس، محطة البحوث الزراعية بمنطقة الكرامة بالأغوار الوسطى.

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وقال رئيس المجلس، إبراهيم العواملة، إن الزيارة جاءت ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس للوقوف على تفقد احتياجات الدوائر والمراكز التي تخدم القطاع الزراعي.



وأضاف أن المجلس سيتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية نظرًا للاهمية الكبيرة له والدور الكبير الذي يقوم به في تطوير المنتجات الزراعية عن طريق أبحاثه، مشيرًا إلى أن محطة الكرامة تقدم خدماتها لقطاع واسع من مزارعي النخيل والخضروات سواء مخبريًا أو تقديم المشورة والنصح، مبينًا أهميتها كمحطة بحثية.



وأوضح العواملة أنه سيتم وضع احتياجات المحطة على موازنة مجلس المحافظة لإعادة تأهيل المباني كونها قديمة ولم تعد تفي بالغرض والطريق المؤدية إلى المحطة بحاجة إلى إعادة تأهيل، كما أن المحطة بحاجة إلى العديد من المباني الحديثة التي تواكب التطورات وبالخدمة التي تقدمها المحطة للمزارعين والحاجة الضرورية إلى قاعات تبريد لإنتاج المحطة من التمور المختلفة وبحاجة إلى معدات وكوادر.



من جهته، عرض رئيس محطة البحوث الزراعية لمنطقة الكرامة، المهندس بشر العايد، أمام المجلس الأعمال التي تقدمها المحطة من فحص مخبري للتربة وإرشادي لمساعدة المزارعين بمختلف أنواع زراعاتهم.