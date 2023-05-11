مجلس الزرقاء يقرر دعم الأندية الرياضية في المحافظة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس محافظة الزرقاء خلال جلسته الدورية اليوم الخميس، تقديم دعم للأندية الرياضية في المحافظة، والبالغ عددها 22 ناديا بهدف إجراء الصيانة أو شراء المعدات والأدوات الرياضية.

اضافة اعلان



ودعا رئيس المجلس الدكتور ماجد الخضري، رؤساء الأندية إلى تقديم المشاريع من أجل الموافقة ودعمها وتمويلها، مشيرا إلى أن المجلس سيخصص العام المقبل دعما أكبر للأندية الرياضية في إطار الاهتمام بقطاع الشباب باعتباره من القطاعات الحيوية المهمة.



ولفت إلى أن المجلس خصص مبلغ 450 ألف دينار لدعم قطاع الشباب، وإنشاء ثلاثة ملاعب خماسية هذا العام في الرصيفة وبيرين، بالإضافة إلى طرح عطاءات لإنشاء ملاعب في العام المقبل.