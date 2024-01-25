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مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش حالة حقوق الإنسان في الأردن

الخميس، 25-01-2024 12:47 م

مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش حالة حقوق الإنسان في الأردن

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في الأردن.

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وعرض الوفد الأردني تقريرا يبين المنجزات على الصعيد الوطني بخصوص منظومة حقوق الإنسان.


وقال ممثل الأردن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وليد عبيدات، إن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، انطلاقا من ثوابت الدولة الأردنية القائمة على المبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي تهدف إلى رفع شأن الإنسان، وصون كرامته، وحفظ كيانه، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.


وأضاف أن الإرادة السياسية في الأردن أسهمت بتوفير مظلة مكنت كافة المعنيين بحقوق الإنسان للنهوض بهذه الحقوق وتفعيلها بما يخدم المنظومة بجوانبها المختلفة على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن.


وأشار عبيدات إلى أن المملكة تتجاوب مع طلبات المقررين الخواص لمجلس حقوق الإنسان من خلال تقديم معلومات حول استفساراتهم بخصوص قضايا حقوق الإنسان في الأردن.

 




 

 


 

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