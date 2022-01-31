مجهول يهدد سائق توصيل ويحرق مركبته في عمان .. والأمن يحقق - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أن شخص مجهول الهوية أقدم مساء أمس الأحد على إشعال النار في مركبة شخص آخر على طريق المطار في عمان.

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وأضاف المصدر اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن الشخص المجهول صعد مع أحد مركبات التوصيل وعند إيقاف المركبة قام بتهديد السائق وتقيده وسرقة مبلغ مادي منه ومن ثم بعدها حرق مركبته بعد نزولهما منها .



ونوه المصدر أن الأجهزة الأمنية تابعت فور وصول البلاغ وتم فتح تحقيق في الحادثة.

