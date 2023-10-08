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الأحد، 08-10-2023 04:25 م

محاضرة عن مرض الحصبة بمستشفى المقاصد الخيرية

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الوكيل الاخباري - نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، محاضرة حول مطعوم الحصبة، والحصبة الألمانية.

وقدم المحاضرة المستشار في منظمة الصحة العالمية/ مدير البرنامج الوطني للمطاعيم في وزارة الصحة سابقا الدكتور محمد راتب السيوف، واستشاري أطفال الخداج الدكتور مفيد عبد القادر، بحضور مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، والمدير الطبي ومدير التمريض وعدد من أطباء الاختصاص وكوادر طبية وتمريضية وصيدلية وفنية واداريين.

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