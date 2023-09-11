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الإثنين، 11-09-2023 02:45 م

مجلس التعليم العالي يقرر رفع مقاعد الطب في الجامعات الرسمية

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الوكيل الاخباي - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين الموافق 11-9-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إقرار خطة تدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023-2024، وحتى 2027-2028، وذلك على النحو الآتي:

العام الجامعي 2023-2024 قبول (1000) ألف طالب في تخصص الطب البشري موزعة على الجامعات الرسمية وفقاً لما يلي:

• الجامعة الأردنية (200) طالب.

• جامعة اليرموك (150) طالب

• جامعة مؤتة (150) طالب.

• جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (200) طالب.

• الجامعة الهاشمية (150) طالب.

• جامعة البلقاء التطبيقية (150) طالب.

كما قرر المجلس قبول (300) طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع (100) طالب في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والجامعة الهاشمية (بعد حصول الجامعة الهاشمية على الاعتماد الخاص).

• العام الجامعي 2024-2025 : يخصص للقبول (800) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20)%.

• العام الجامعي 2025-2026 وما بعد: يخصص للقبول (640) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20)% للعام 2025-2026 فقط.

وأكد مجلس التعليم العالي أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصةً في هذين التخصصين الهامين، إضافةً إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك من خلال الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات، كما أشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.

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