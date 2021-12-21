الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 07:49 م

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ المفرق سلمان النجادا، أن الأردن بقيادته الهاشمية شكل نموذجا عالميا يحتذى به بتقديم العناية الانسانية للاجئين السوريين على الرغم من شح الموارد الاقتصادية والمائية.

وأضاف خلال لقائه عددا من ممثلي المنظمات الدولية الانسانية العاملة في المحافظة، أن الخدمات التي قدمها الأردن للاجئين السوريين خلال السنوات الماضية شكلت ضغطا كبيرا على كافة القطاعات الخدمية في المملكة كالصحة والمياه والتعليم والتشغيل والبنى التحتية الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي ضرورة دعم الأردن للتخفيف من آثار اللجوء السوري ولتمكينه من القيام بواجبه الانساني تجاه اللاجئين وتوفير حياة كريمة لهم .

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