الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

محافظ جرش: جولات مكثفة على الأسواق طيلة شهر رمضان المبارك

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الجمعة، 15-03-2024 06:49 م

محافظ جرش: جولات مكثفة على الأسواق طيلة شهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري- طالب عدد من المواطنين في محافظة جرش، الجهات المعنية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في شهر رمضان المبارك الذي يشهد حركة تسوق كثيفة.

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وقال المواطن محمد عضيبات، إن الأسواق والمحال التجارية مع بداية شهر رمضان المبارك تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار المواد والسلع الغذائية، مؤكدا أهمية دور الرقابة على تلك الأسواق لحماية المستهلك .


وأشارت عضو جمعية البيئة فريال الصمادي إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة خلال شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على المواد الغذائية؛ ما يستدعي تفعيل عملية الرقابة على الأسواق والباعة المتجولين، وخصوصا المنتجات التي يبيعها أصحاب البسطات.


وقال محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور، إن اللجان التي تتألف من المحافظة والبلديات والصناعة والتجارة والغذاء والدواء والعديد من الجهات المعنية تكثف جولاتها وحملاتها على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم والدواجن ومصانع الألبان والأجبان لمراقبة الأسعار ومنع التجاوزات في البيع خصوصا على المواد والمستلزمات الرمضانية.


وأكد الفاعور، أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتأكد من مدى التزام الجهات التجارية والمؤسسات الغذائية بها، مبينًا أن الجولات مستمرة طيلة الشهر الفضيل من خلال ورديات صباحية ومسائية؛ بهدف الالتزام بالاشتراطات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.


 




 

 


 

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