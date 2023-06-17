محافظ جرش يشكل لجنة لحصر أعداد البرك والقنوات المائية

الوكيل الاخباري - شكل محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور لجنة لحصر أعداد البرك والقنوات المائية لوضع إشارات تحذيرية ومنع السباحة فيها.



وأشار الفاعوري لوكالة الانباء الاردنية "بترا" أن الهدف من تشكيل اللجنة هو الحافظ على سلامة المواطنين والاطفال تلافيا لحدوث حالات الغرق خاصة في فصل الصيف مبينا انه سيتم إلزام مالكيها للالتزام بهذه الإجراءات واشتراطات السلامة العامة.



وبين انه تم عقد اجتماع مع كل الجهات المعنية للتأكيد على وضع إشارات إرشادية بالقرب من سد الملك طلال وسيل الزرقاء تفيد بعدم السباحة وصيد الأسماك حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة في هذه المناطق وربطها بغرفة العمليات التابعة لمديرية الدفاع المدني.

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