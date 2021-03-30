محامي اردني يخالط قضاة وموظفي المحكمة بعد اخفاء اصابته بالكورونا !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
تعاملت الجهات المعنية في الطفيلة مع محامي شرعي أصيب بكورونا وقام بممارسة مهامه في محكمة الطفيلة الشرعية وإجراء عقود زواج منذ ثبوت إصابته بفيروس كورونا في 24-3-2021 دون أن يبلغ المحكمة .اضافة اعلان
وخاطب قاضي محكمة الطفيلة الشرعي محمد حابس الصقرات محافظ الطفيلة لاعلامه بثبوت اصابة احد المحامين الشرعيين بفيروس كورونا بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ الا انه قام باخفاء اصابته وقام بمخالطة اصحاب الفضيلة والموظفين في المحكمة من تاريخ اصابته .
حيث اكد الصقرات قيام المحامي باجراء عقود زواج دون ان يخبر احداً ؛ فضلا عن قيامه بالتجوال في ردهات المحكمة مخالطا بذلك جميع المتواجدين فيها .
فيما تم إحالة المحامي الى المستشفى الميداني ومن بعدها الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحقه وفق أوامر الدفاع.