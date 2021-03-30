محامي اردني يخالط قضاة وموظفي المحكمة بعد اخفاء اصابته بالكورونا !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





تعاملت الجهات المعنية في الطفيلة مع محامي شرعي أصيب بكورونا وقام بممارسة مهامه في محكمة الطفيلة الشرعية وإجراء عقود زواج منذ ثبوت إصابته بفيروس كورونا في 24-3-2021 دون أن يبلغ المحكمة .وخاطب قاضي محكمة الطفيلة الشرعي محمد حابس الصقرات محافظ الطفيلة لاعلامه بثبوت اصابة احد المحامين الشرعيين بفيروس كورونا بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ الا انه قام باخفاء اصابته وقام بمخالطة اصحاب الفضيلة والموظفين في المحكمة من تاريخ اصابته .حيث اكد الصقرات قيام المحامي باجراء عقود زواج دون ان يخبر احداً ؛ فضلا عن قيامه بالتجوال في ردهات المحكمة مخالطا بذلك جميع المتواجدين فيها .فيما تم إحالة المحامي الى المستشفى الميداني ومن بعدها الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحقه وفق أوامر الدفاع.