محكمة بداية عمان .. جناح للقضايا الصلحية التجارية

الوكيل الإخباري - افتتحت محكمة بداية عمان "قصر العدل" اليوم، جناحاً خاصاً للنظر بالقضايا التجارية الصلحية فقط يضم عدداً من القضاة المتخصصين.

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ويشتمل الجناح من حيث الهندسة المكانية على قاعات ومكاتب للقضاة إضافة إلى أقلام متابعة وقلم تسجيل خاص بتلك القضايا ومحاسب خاص لاستيفاء الرسوم عنها، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية تدل المراجعين على هذا الجناح.



وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة المجلس القضائي المستمدّة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون القائمة على تعزيز مبدأ التخصص القضائي الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على عملية التقاضي ومخرجاته من جهة وتسريع الإجراءات وجودة الأحكام القضائية.

المصدر : بترا

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