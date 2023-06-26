مخالفة 8 منشآت غذائية في الزرقاء

الوكيل الاخباري- حررت كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة بمحافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع الجهات الرقابية، 8 مخالفات لمنشآت غذائية، لعدم تقيدها بالاشتراطات والمعايير الصحية.

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وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن كوادر اللجنة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبلدية الزرقاء، أتلفت 55 كيلو غراما من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.



وأكد مواصلة الجولات الرقابية والتفتيشية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، وضمان تقيد المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات اللازمة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.