مداهمات للأمن تسفر عن ضبط تاجر مخدرات ومصنفين بالخطرين

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات داهمت منزل أحد تجار المواد المخدرة، شرق العاصمة، بعد جمع المعلومات عنه والتأكد من حيازته لكميات كبيرة من المواد المخدرة وممارسة نشاطات جرمية ترتبط بالاتجار وترويج تلك المواد القاتلة.



وأكّد الناطق الاعلامي أنّ القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على تاجر المخدرات وبتفتيش المنزل عثر داخله على 12 كفاً من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى ما يقارب 2000 حبة مخدرة وسلاح ناري.



وفي سياق متصل فقد تمكنت فرق التحقيق والمتابعة المكلفة بمتابعة الأشخاص المطلوبين والمصنفين بالخطرين، فقد تمت مداهمة اثنين منهم من قبل قوة أمنيّة مشتركة في محافظتي الكرك وجرش وألقي القبض عليهما وبحق الأول 16 طلباً أمنياً، و3 طلبات بحق الثاني، وستتم إحالتهما لمصادر طلباتهما.

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