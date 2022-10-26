الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها

الأربعاء، 26-10-2022 02:04 م

مداهمات للأمن تسفر عن ضبط تاجر مخدرات ومصنفين بالخطرين

219663_45_1533031060


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات داهمت منزل أحد تجار المواد المخدرة، شرق العاصمة، بعد جمع المعلومات عنه والتأكد من حيازته لكميات كبيرة من المواد المخدرة وممارسة نشاطات جرمية ترتبط بالاتجار وترويج تلك المواد القاتلة.

وأكّد الناطق الاعلامي أنّ القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على تاجر المخدرات وبتفتيش المنزل عثر داخله على 12 كفاً من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى ما يقارب 2000 حبة مخدرة وسلاح ناري.

وفي سياق متصل فقد تمكنت فرق التحقيق والمتابعة المكلفة بمتابعة الأشخاص المطلوبين والمصنفين بالخطرين، فقد تمت مداهمة اثنين منهم من قبل قوة أمنيّة مشتركة في محافظتي الكرك وجرش وألقي القبض عليهما وبحق الأول 16 طلباً أمنياً، و3 طلبات بحق الثاني، وستتم إحالتهما لمصادر طلباتهما.

اضافة اعلان

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202226172715987615159

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

1020222510222134876313

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

8202227201222853763027

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

www

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

920221719146542039214

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

1020222616502647331255

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-10-19 at 3.02.16 PM

كشف تفاصيل القبض على المطلوب الأول في الجنوب

WhatsApp Image 2022-10-19 at 10.00.25 AM

اشتباك مسلح مع تجار مخدرات وإصابة مطلوب

WhatsApp Image 2022-10-18 at 12.02.31 PM

قضايا نوعية توقع بتجار ومروجي مخدرات خلال أيام

WhatsApp Image 2022-10-10 at 2.15.52 PM

مكافحة المخدرات: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية بحوزة ثلاثة أشخاص

WhatsApp Image 2022-10-04 at 3.24.00 PM

إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

bb6642bb-jordan20210815.ipj_

حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط المياه والكهرباء في البادية الوسطى