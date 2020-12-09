مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، الأربعاء ، أنه تم القاء القبض على شخص اعتدى على حدث في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان، بواسطة اداة حادة .
وبين المصدر في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " ، أنه تمّ إلقاء القبض على الشخص، بعد مداهمته صباح اليوم الأربعاء ، دون ذكر لتفاصيل الحادثة .
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