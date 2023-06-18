مدرسة حقلية حول الإدارة المتكاملة لمزارع النخيل بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - افتتح مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة اليوم الأحد مدرسة حقلية حول "الإدارة المتكاملة لمزارع النخيل" بمشاركة مزارعين من مختلف أنحاء اللواء وإشراف المهندسة عدن المرادات.



وقال العضايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أفتتاح هذه المدارس يأتي ضن خطة الوزارة الهادفة إلى تقديم الخدمة الإرشادية للمزارعين، وتبادل الخبرات والمعارف بينهم، مؤكدا أهمية تغيير النمط الزراعي، ومراعاة ظروف التغير المناخي.

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