مدرسة حقلية في الكرك عن أساليب الزراعة الذكية مناخياً

الوكيل الاخباري -

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افتتحت مديرية زراعة محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، في منطقة الشهابية الواقعة شمالي محافظة الكرك مدرسة حقلية بعنوان: "إدارة بساتين الحمضيات والزراعة المتداخلة بأساليب الزراعة الذكية مناخياً"، بمشاركة مزارعين من مختلف أنحاء المحافظة.وقال مدير المديرية، المهندس مصباح الطراونة إن افتتاح هذه المدارس يأتي ضمن خطة عمل الوزارة الهادفة إلى تقديم الخدمة الإرشادية للمزارعين في مواقعهم، ونقل الخبرات الزراعية بين المزارعين.بدورها، تحدثت المهندسة لقاء الشمايلة، عن كيفية تكيف الأساليب الزراعية مع آثار التغير المناخي للتقليل من آثاره على الإنتاج.