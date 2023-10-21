مدعوون للامتحان التنافسي لإشغال وظيفة معلم - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يدعو ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم استناداً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المرشحين التالية اسماؤهم من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المبينة ادناة لاشغال وظيفة (معلم) التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور / شارع الأقصى حسب الأيام والأوقات المبينة أدناه لحضور الإمتحان التنافسي الإلكتروني المبنى على الكفايات المحددة وفقاً للمجالات التالية :

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