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الإثنين، 14-03-2022 03:26 م

مديرية الأمن العام تنفذ يوما بيئيا سياحيا في مأدبا

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الوكيل الإخباري - نفذت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والدوائر المعنية مبادرة في مدرسة مأدبا الثانوية الأولى للبنين، بعنوان اليوم البيئي والسياحي.

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واشتملت المبادرة على محاضرات توعوية حول الإسعافات الأولية وترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة الزراعية والأماكن السياحية.


كما نفذت الإدارة الملكية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة نشاطا ميدانيا في منطقة أحراش الوالة لتنظيف المنطقة الحرجية من المخلفات والنفايات.


وقال مدير مكتب حماية البيئة في مأدبا منصور الزبن إن المبادرة تهدف إلى تنشيط الوعي لدى طلبة المدارس تجاه البيئة، وإعادة تدوير النفايات والحد من الإلقاء العشوائي في الأماكن العامة والسياحية، مبينا أن المبادرة تضمنت تنظيف منطقة أحراش الوالة من المخلفات لتبقى نظيفة أمام الزائرين والسياح.


وقالت رئيس قسم النشاطات في تربية مأدبا سناء أبو ميالة إن تربية مأدبا ترحب بالشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومديرية الأمن العام لترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة لدى طلبة المدارس.


يشار إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار الاستعدادات لإعلان مأدبا عاصمة للسياحة العربية العام الحالي.


 




 

 


 

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